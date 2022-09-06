НБУ обеспечит украинские банки наличной валютой

Украинские банки имеют определенные сложности с логистикой и доставкой наличной валюты

Национальный банк решил провести 7 сентября интервенции для обеспечения украинских банков долларами. Об этом информирует пресс-служба ПриватБанка.

Читайте также: В Украине с начала войны открылось почти 150 тысяч новых бизнесов

Данные меры связаны с нехваткой наличной валюты.

"Национальный банк Украины 06/09/22 объявил о поддержке украинских банков наличной валютой. Уже Завтра 7 сентября НБУ проведет валютную операцию по подкреплению касс банков наличной иностранной валютой (доллар США)", - говорится в сообщении.

Читайте также: Нацбанк ограничил возможности покупать валюту для бизнеса

Уточняется, что сегодня украинские банки имеют определенные сложности с логистикой и доставкой наличной валюты.

Ранее мы писали, что Нацбанк выкупил военные облигации правительства еще на 15 млрд.