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НБУ обеспечит украинские банки наличной валютой

Украинские банки имеют определенные сложности с логистикой и доставкой наличной валюты
 |  Автор: Ольга Опенько
НБУ обеспечит украинские банки наличной валютой
Иллюстративное фото / depositphotos

Национальный банк решил провести 7 сентября интервенции для обеспечения украинских банков долларами. Об этом информирует пресс-служба ПриватБанка.

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Данные меры связаны с нехваткой наличной валюты.

"Национальный банк Украины 06/09/22 объявил о поддержке украинских банков наличной валютой. Уже Завтра 7 сентября НБУ проведет валютную операцию по подкреплению касс банков наличной иностранной валютой (доллар США)", - говорится в сообщении.

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Уточняется, что сегодня украинские банки имеют определенные сложности с логистикой и доставкой наличной валюты.

Ранее мы писали, что Нацбанк выкупил военные облигации правительства еще на 15 млрд.

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