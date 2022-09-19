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Курс валют на 19.09.2022: Евро продолжает дешеветь

Официальный курс гривны по отношению к доллару США установлен и зафиксирован на уровне 36,56 грн/долл.
 |  Автор: Ольга Опенько
Курс валют на 19.09.2022: Евро продолжает дешеветь
Иллюстративное фото / depositphotos

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 19 сентября 2022г.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.

Курс валют на 19.09.2022: Евро подешевел на 5 копеек

  • 100 долларов США – 3656 грн. (36,56 за доллар, 0 коп.) 
  • 100 евро – 3646 грн. (36,46 за евро, -5 коп.) 
  • 100 российских рублей – 60,5 грн. (6,05 за 10 рублей, -5 коп.)  
  • 100 польских злотых – 772 грн. (7,72 за злотый, +1 коп.)  

Курс валют на межбанке 19 сентября 2022 года  

На межбанковском рынке на 19.09.2022 установлен следующий курс: 

  • доллар (покупка / продажа) - 36.56/36.93
  • евро (покупка / продажа) - 36.48/36.84

Курс валют на черном рынке 19 сентября 2022 года 

На черном рынке на 19.09.2022 установлен следующий курс:

  • доллар (покупка / продажа) - 41.95/42.15
  • евро (покупка / продажа) - 40.90/41.20

Важно: курс НБУ справочный. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Ранее мы писали, что Украина получила 500 млн евро немедленной помощи от ЕС для удовлетворения неотложных нужд.

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