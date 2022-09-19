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- ВНО в Украине 2022
Курс валют на 19.09.2022: Евро продолжает дешеветь
Официальный курс гривны по отношению к доллару США установлен и зафиксирован на уровне 36,56 грн/долл.
Национальный банк Украины обновил курсы валют на 19 сентября 2022г.
Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.
Курс валют на 19.09.2022: Евро подешевел на 5 копеек
- 100 долларов США – 3656 грн. (36,56 за доллар, 0 коп.)
- 100 евро – 3646 грн. (36,46 за евро, -5 коп.)
- 100 российских рублей – 60,5 грн. (6,05 за 10 рублей, -5 коп.)
- 100 польских злотых – 772 грн. (7,72 за злотый, +1 коп.)
Курс валют на межбанке 19 сентября 2022 года
На межбанковском рынке на 19.09.2022 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) - 36.56/36.93
- евро (покупка / продажа) - 36.48/36.84
Курс валют на черном рынке 19 сентября 2022 года
На черном рынке на 19.09.2022 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) - 41.95/42.15
- евро (покупка / продажа) - 40.90/41.20
Важно: курс НБУ справочный. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.
Ранее мы писали, что Украина получила 500 млн евро немедленной помощи от ЕС для удовлетворения неотложных нужд.
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