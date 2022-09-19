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В госбюджет поступил грант от США в размере 1,5 млрд долларов
Это последний транш с 4,5 млрд долларов от США из Целевого фонда Всемирного банка
В государственный бюджет Украины поступил грант в размере 1,5 млрд долларов от США из Целевого фонда Всемирного банка. Об этом сообщил в Twitter премьер-министр Денис Шмыгаль.
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"В государственный бюджет Украины поступил грант в размере 1,5 млрд долларов. Это последний транш с 4,5 млрд долларов от США из Целевого фонда Всемирного банка", - написал он.
Средства будут направлены:
- для возмещения бюджетных расходов на пенсионные выплаты,
- программы социальной помощи.
Ранее мы писали, что портфель облигаций внутреннего государственного займа в собственности Национального банка Украины 6 сентября увеличился еще на 15 млрд грн.
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