В госбюджет поступил грант от США в размере 1,5 млрд долларов

Это последний транш с 4,5 млрд долларов от США из Целевого фонда Всемирного банка

В государственный бюджет Украины поступил грант в размере 1,5 млрд долларов от США из Целевого фонда Всемирного банка. Об этом сообщил в Twitter премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"В государственный бюджет Украины поступил грант в размере 1,5 млрд долларов. Это последний транш с 4,5 млрд долларов от США из Целевого фонда Всемирного банка", - написал он.

Средства будут направлены:

для возмещения бюджетных расходов на пенсионные выплаты,

программы социальной помощи.

Ранее мы писали, что портфель облигаций внутреннего государственного займа в собственности Национального банка Украины 6 сентября увеличился еще на 15 млрд грн.