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Курс валют на 15.12.2022: Евро подорожал

Официальный курс гривны к доллару США установлен и зафиксирован на уровне 36,56 грн/долл.
 |  Автор: Ольга Опенько
Курс валют на 15.12.2022: Евро подорожал
Иллюстративное фото / depositphotos

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 15 декабря 2022г.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.

Курс валют на 15.12.2022: Евро подорожал на 35 копеек

  • 100 долларов США – 3656 грн. (36,56 за доллар, 0 коп.) 
  • 100 евро – 3892 грн. (38,92 за евро, +35 коп.) 
  • 100 российских рублей – 57,4 грн. (5,74 за 10 рублей, -2 коп.) 
  • 100 польских злотых – 831 грн. (8,31 за злотый, +10 коп.)

Курс валют на межбанке 15 декабря 2022 года  

На межбанковском рынке на 15.12.2022 установлен следующий курс: 

  • доллар (покупка / продажа) - 36.56/36.93
  • евро (покупка / продажа) - 38.92/39.30

Курс валют на черном рынке 15 декабря 2022 года 

На черном рынке на 15.12.2022 установлен следующий курс:

  • доллар (покупка / продажа) - 39.85/39.95
  • евро (покупка / продажа) - 41.95/42.20

Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Ранее мы писали, что в Министерстве экономики Украины не прогнозируют изменений курса доллара в  ближайшее время.

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