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Курс валют на 15.12.2022: Евро подорожал
Официальный курс гривны к доллару США установлен и зафиксирован на уровне 36,56 грн/долл.
Национальный банк Украины обновил курсы валют на 15 декабря 2022г.
Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.
Курс валют на 15.12.2022: Евро подорожал на 35 копеек
- 100 долларов США – 3656 грн. (36,56 за доллар, 0 коп.)
- 100 евро – 3892 грн. (38,92 за евро, +35 коп.)
- 100 российских рублей – 57,4 грн. (5,74 за 10 рублей, -2 коп.)
- 100 польских злотых – 831 грн. (8,31 за злотый, +10 коп.)
Курс валют на межбанке 15 декабря 2022 года
На межбанковском рынке на 15.12.2022 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) - 36.56/36.93
- евро (покупка / продажа) - 38.92/39.30
Курс валют на черном рынке 15 декабря 2022 года
На черном рынке на 15.12.2022 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) - 39.85/39.95
- евро (покупка / продажа) - 41.95/42.20
Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.
Ранее мы писали, что в Министерстве экономики Украины не прогнозируют изменений курса доллара в ближайшее время.
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