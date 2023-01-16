- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
- ВНО в Украине 2022
Курс валют на 16.01.2023: Евро дорожает
Официальный курс гривны к доллару США установлен и зафиксирован на уровне 36,56 грн/долл.
Национальный банк Украины обновил курсы валют на 16 января 2023 года.
Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.
Курс валют на 16.01.2023: Евро подорожал на 18 коп
- 100 долларов США – 3656 грн. (36,56 за доллар, 0 коп.)
- 100 евро – 3953 грн. (39,53 за евро, +18 коп.)
- 100 российских рублей – 53,5 грн. (5,35 за 10 рублей, -3 коп.)
- 100 польских злотых – 843 грн. (8,43 за злотый, +4 коп.)
Курс валют на межбанке 16 января 2023 года
На межбанковском рынке на 16.01.2023 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) - 36.56/36.93
- евро (покупка / продажа) - 39.55/39.95
Курс валют на черном рынке 16 января 2023 года
На черном рынке на 16.01.2023 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) - 40.44/40.55
- евро (покупка / продажа) - 43.00/43.25
Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может
Ранее мы писали, что в обращении в Украине находятся наличные деньги на общую сумму 716,1 миллиарда гривен.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: