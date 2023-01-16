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Курс валют на 16.01.2023: Евро дорожает

Официальный курс гривны к доллару США установлен и зафиксирован на уровне 36,56 грн/долл.
 |  Автор: Ольга Опенько
Курс валют на 16.01.2023: Евро дорожает
Иллюстративное фото / depositphotos

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 16 января 2023 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.       

Курс валют на 16.01.2023: Евро подорожал на 18 коп

  • 100 долларов США – 3656 грн. (36,56 за доллар, 0 коп.)
  • 100 евро – 3953 грн. (39,53 за евро, +18 коп.) 
  • 100 российских рублей – 53,5 грн. (5,35 за 10 рублей, -3 коп.) 
  • 100 польских злотых – 843 грн. (8,43 за злотый, +4 коп.) 

Курс валют на межбанке 16 января 2023 года  

На межбанковском рынке на 16.01.2023 установлен следующий курс: 

  • доллар (покупка / продажа) - 36.56/36.93
  • евро (покупка / продажа) - 39.55/39.95

Курс валют на черном рынке 16 января 2023 года 

На черном рынке на 16.01.2023 установлен следующий курс:

  • доллар (покупка / продажа) - 40.44/40.55
  • евро (покупка / продажа) - 43.00/43.25

Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может

Ранее мы писали, что в обращении в Украине находятся наличные деньги на общую сумму 716,1 миллиарда гривен.

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16.01.2023 1 USD 1 EUR 1 RUB
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