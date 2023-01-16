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Курс валют на 17.01.2023: Евро дорожает

Официальный курс гривны по отношению к доллару США установлен и зафиксирован на уровне 36,56 грн/долл.
 |  Автор: Ольга Опенько
Курс валют на 17.01.2023: Евро дорожает
Иллюстративное фото / depositphotos

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 17 января 2023 г.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.

Курс валют на 17.01.2023: Евро подорожал на 2 копейки

  • 100 долларов США – 3656 грн. (36,56 за доллар, 0 коп.)
  • 100 евро – 3955 грн. (39,55 за евро, +2 коп.)
  • 100 российских рублей – 53,4 грн. (5,34 за 10 рублей, -1 коп.)
  • 100 польских злотых – 843 грн. (8,43 за злотый, 0 коп.)

Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может

Ранее мы писали, что в обращении в Украине находятся наличные деньги на общую сумму 716,1 миллиарда гривен.

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