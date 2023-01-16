Цены на газ в Европе упали до минимума

Стоимость снизилась уже более чем на 10%

Биржевые цены на газ в Европе снижаются. Цена газа опустилась ниже $650 за тысячу кубометров впервые с 6 сентября 2021 года. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

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Так, стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах упала на 10,95% в день – до 57,71 евро за МВт-час или примерно в $650 за тысячу кубометров.

Стоимость контракта с поставками в марте падает на 10,55% – до 58,2 евро за МВт-час.

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Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон отметила, что такой уровень цен на газ позволит европейской промышленности сохранить объемы производства.

Симсон напомнила, что Европа в прошлом году, в условиях сокращения поставок российского газа в ответ на развязанную РФ полномасштабную войну против Украины, диверсифицировала закупки, увеличивала долю возобновляемых источников в энергогенерации, а также экономила газ.

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