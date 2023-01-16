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МАГАТЭ расширяет миссию в Украине

Также агентство по атомной энергии разворачивает работу на всех АЭС
 |  Автор: Ольга Опенько
МАГАТЭ расширяет миссию в Украине
Иллюстративное фото / EPA

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) расширяет миссию в Украине и развертывает работу на всех АЭС страны. Об этом сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси в Twitter.

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"МАГАТЭ расширяет свое присутствие в Украине, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время продолжающегося конфликта. Я горжусь тем, что возглавляю эту миссию в Украине, где мы разворачиваем работу на всех АЭС страны, чтобы оказывать помощь в обеспечении ядерной безопасности", – отметил он.

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Ожидается, что Гросси посетит Украину на этой неделе для обеспечения постоянного присутствия экспертов по ядерной и физической ядерной безопасности на всех объектах атомной энергетики страны.

В частности, его приезд ожидается на Южноукраинскую, Ровенскую и Чернобыльскую атомные электростанции, чтобы запустить миссии в составе двух экспертов МАГАТЭ на каждом из объектов.

В общей сложности МАГАТЭ будет иметь около 11-12 постоянно присутствующих в Украине экспертов.

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