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Дефицит валюты увеличился: НБУ продал рекордный объем

Всего с начала года НБУ для поддержки баланса на рынке продал 16,575 млрд долларов
 |  Автор: Ольга Опенько
Дефицит валюты увеличился: НБУ продал рекордный объем
Иллюстративное фото / depositphotos

Национальный банк Украины (НБУ) августа 2023 продал на межбанковском валютном рынке 2,364 млрд долларов. Это самый большой объем с февраля текущего года. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Всего с начала года НБУ для поддержки баланса на рынке продал 16,575 млрд долларов. Однако эти расходы компенсируются за счет международной помощи.

Отметим, что в Украине действуют жесткие валютные ограничения и фиксированный курс гривны по отношению к доллару. Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком по курсу, близкому к официальному - 36,9333 гривен за доллар (36,5686 гривен плюс 1%).

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"Благодаря этому курс сможет колебаться в обе стороны - не только ослабляться, но и укрепляться, реагируя на изменение именно баланса спроса и предложения на валютном рынке, а не объемы спроса и предложения как таковые", - сообщил глава НБУ.

Ранее мы писали, что во время войны из-за роста цен и девальвации национальной валюты, потери работы и личного имущества, вероятность потери сбережений очень высокая.

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