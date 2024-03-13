Курс валют на 13.03.2024: доллар продолжает расти

Национальный банк обновил курсы валют на 13 марта 2024 года

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 13 марта 2024 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.

Курс валют на 13.03.2024: Доллар подорожал

100 долларов США – 3849 грн. (38,49 за доллар, +11 коп.)

100 евро – 4204 грн. (42,04 за евро, +9 коп.)

100 польских злотых – 980 грн. (9,80 за злотый, 0 коп.)

НБУ НБУ НБУ

Курс валют на межбанке 13 марта 2024 года

На межбанковском рынке на 13.03.2024 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) - 38.56/38.6

евро (покупка / продажа) - 42.10/42.13

Курс валют на черном рынке 13 марта 2024 года

На черном рынке на 13.03.2024 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) - 38.70/38.88

евро (покупка / продажа) - 42.30/42.50

Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Ранее мы писали, что украинцы сократили покупку долларов в банках.