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Курс валют на 13.03.2024: доллар продолжает расти
Национальный банк обновил курсы валют на 13 марта 2024 года
Национальный банк Украины обновил курсы валют на 13 марта 2024 года.
Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.
Курс валют на 13.03.2024: Доллар подорожал
- 100 долларов США – 3849 грн. (38,49 за доллар, +11 коп.)
- 100 евро – 4204 грн. (42,04 за евро, +9 коп.)
- 100 польских злотых – 980 грн. (9,80 за злотый, 0 коп.)
Курс валют на межбанке 13 марта 2024 года
На межбанковском рынке на 13.03.2024 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) - 38.56/38.6
- евро (покупка / продажа) - 42.10/42.13
Курс валют на черном рынке 13 марта 2024 года
На черном рынке на 13.03.2024 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) - 38.70/38.88
- евро (покупка / продажа) - 42.30/42.50
Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.
Ранее мы писали, что украинцы сократили покупку долларов в банках.
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