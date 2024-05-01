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Укрпочта продала старые автомобили на 60% дороже: цифры

Запланированы еще три аукциона на общую сумму 400 тысяч гривен
 |  Автор: Ольга Опенько
Укрпочта продала старые автомобили на 60% дороже: цифры
Иллюстративное фото / Getty Images

На первых аукционах по продаже устаревшего автопарка АО "Укрпочта" была получена сумма в 3,28 млн гривен, что на 60% превышает стартовую цену. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский.

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"Вчера состоялось 7 аукционов на общую сумму 3 281 070 гривен, при стартовой цене в 2 049 027 гривен, что означает рост цены на аукционе на 60% и более. Каков ваш взгляд на это "хлам"?" - говорится в сообщении.

Сегодня запланированы еще три аукциона на общую сумму 400 тысяч гривен.

Также Смелянский отмечает, что еще 6 аукционов, на которые поступило по одному участнику (Закарпатье, Львов, Тернополь, Николаев, Ровно, Ивано-Франковск), будут продлены на 7 дней.

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Повторные аукционы также состоятся в Днепре, Харькове и Одессе, проведение которых отложилось из-за проблем с безопасностью. В ближайшее время компания объявит о новых торгах, на которых будет выставлено еще 500 автомобилей.

Ранее мы писали, что "Укрпочта" выставляет на продажу свой транспортный парк, включая легковые автомобили, грузовики, прицепы и тракторы. Общее количество составляет 531 единицу и размещено на платформе "Прозорро".

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