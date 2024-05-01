Курс валют на 2.05.2024: доллар снова растет

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 2 мая 2024 года

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 2 мая 2024 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.

Курс валют на 2.05.2024: Доллар дорожает

100 долларов США – 3963 грн. (39,63 за доллар, +12 коп.)

100 евро – 4229 грн. (42,29 за евро, -7 коп.)

100 польских злотых – 974 грн. (9,74 за злотый, -7 коп.)

Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Ранее мы писали, что правление Национального банка Украины решило снизить учетную ставку до 13,5% с 26 апреля 2024 года.