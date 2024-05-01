Почта
Язык сайта: Русский | Українська

Курс валют на 2.05.2024: доллар снова растет

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 2 мая 2024 года
 |  Автор: Ольга Опенько
Курс валют на 2.05.2024: доллар снова растет
Иллюстративное фото / Getty Images

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 2 мая 2024 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.       

Курс валют на 2.05.2024: Доллар дорожает

  • 100 долларов США – 3963 грн. (39,63 за доллар, +12 коп.) 
  • 100 евро – 4229 грн. (42,29 за евро, -7 коп.)
  • 100 польских злотых – 974 грн. (9,74 за злотый, -7 коп.) 

Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Ранее мы писали, что правление Национального банка Украины решило снизить учетную ставку до 13,5% с 26 апреля  2024 года.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Финансы bigmir)net"

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
07.05.2024 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 39.22 42.24 0.00
Продажа 39.76 42.87 0.00
Все курсы наличных валют...
07.05.2024 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 39.36 42.40 0.43
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK