Производители дронов могут получить грант по программе "єРобота"

Грант предоставляется на создание новых или расширение мощностей существующих предприятий по производству летательных аппаратов

Производители дронов могут получить грант до 8 миллионов гривен по программе "єРобота", которая реализуется при участии Ощадбанка. Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

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В рамках программы "єРобота" добавлены производители беспилотных летательных аппаратов (дронов) в перечень бизнесов, которые могут получить государственный грант, организованный правительством. Ощадбанк является эксклюзивным банковским партнером программы и активно участвует в ее реализации.

Программа предназначена для физических и юридических лиц, занимающихся производством воздушных и космических летательных аппаратов, включая БпЛА и их компоненты. Грант предоставляется на создание новых или расширение мощностей существующих предприятий по производству указанных летательных аппаратов и оборудования.

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Условия получения гранта включают использование его по назначению в течение года, создание новых рабочих мест и уплату налогов в течение трех лет после получения гранта.

Заявки на получение гранта подаются на портале "Дія" с приложением бизнес-плана проекта. Сумма гранта составляет до 8 млн гривен на оборудование, но не более 80% стоимости проекта.

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