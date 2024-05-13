Почта
Язык сайта: Русский | Українська

Производители дронов могут получить грант по программе "єРобота"

Грант предоставляется на создание новых или расширение мощностей существующих предприятий по производству летательных аппаратов
 |  Автор: Ольга Опенько
Производители дронов могут получить грант по программе "єРобота"
Иллюстративное фото / Getty Images

Производители дронов могут получить грант до 8 миллионов гривен по программе "єРобота", которая реализуется при участии Ощадбанка. Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

Читайте также: В Украине будут выключать свет бизнесу

В рамках программы "єРобота" добавлены производители беспилотных летательных аппаратов (дронов) в перечень бизнесов, которые могут получить государственный грант, организованный правительством. Ощадбанк является эксклюзивным банковским партнером программы и активно участвует в ее реализации.

Программа предназначена для физических и юридических лиц, занимающихся производством воздушных и космических летательных аппаратов, включая БпЛА и их компоненты. Грант предоставляется на создание новых или расширение мощностей существующих предприятий по производству указанных летательных аппаратов и оборудования.

Читайте также: Сколько предпринимателей в Украине получили гранты на развитие бизнеса

Условия получения гранта включают использование его по назначению в течение года, создание новых рабочих мест и уплату налогов в течение трех лет после получения гранта.

Заявки на получение гранта подаются на портале "Дія" с приложением бизнес-плана проекта. Сумма гранта составляет до 8 млн гривен на оборудование, но не более 80% стоимости проекта.

Ранее мы писали, что восстановление энергосистемы Украины нуждается в международной помощи.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Финансы bigmir)net"

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
14.05.2024 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 39.45 42.48 0.00
Продажа 40.12 43.15 0.00
Все курсы наличных валют...
02.06.2024 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 40.50 43.82 0.45
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK