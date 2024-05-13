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Ставки по кредитам для населения снижаются
Банки кредитуют население под 34,4%
В апреле 2024 года банки Украины снизили средние процентные ставки по новым кредитам для населения в национальной валюте до 34,4% годовых, что является снижением на 0,1 пункта по сравнению с предыдущим периодом. Эти данные предоставлены Национальным банком Украины.
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Кредитный портфель банков для населения также продемонстрировал рост, увеличившись на 2,1% до 241 миллиарда гривен. Это свидетельствует о растущем интересе населения к кредитам, возможно, благодаря снижению процентных ставок.
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Ранее мы писали, что МВФ прогнозирует резкий рост зарплат в Украине.
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