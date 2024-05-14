Банки Украины показали рекордную прибыль

Рост составил 18%, и чистая прибыль достигла 40,518 миллиарда гривен

В Украине наблюдается значительный рост чистой прибыли платежеспособных банков за первый квартал 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот рост составил 18%, и чистая прибыль достигла 40,518 миллиарда гривен. Главными факторами, способствовавшими увеличению доходности, являются увеличение процентных доходов и снижение отчислений в резервы под убытки от активных операций.

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За январь-март 2024 года доходы банков выросли на 16% до 120,710 миллиарда гривен. Процентные доходы увеличились на 25%, достигнув 84,944 миллиарда гривен. Расходы также выросли на 14% до 80,192 миллиарда гривен, при этом отчисления в резервы под будущие убытки сократились.

Этот рост прибыли является показателем устойчивости банковской системы Украины и способствует увеличению их капитала. Устойчивый капитал, в свою очередь, является основой для более активного кредитования в будущем.

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Важно отметить, что законодательные изменения, в частности, повышение налога с банков с 18% до 50% в 2023 году, оказали влияние на финансовые результаты банков. Начиная с 2024 года, ставка налога снизилась до 25%. Однако в декабре 2023 года банки были обязаны доначислить годовую сумму налога на прибыль по результатам 2023 года по повышенной ставке в 50%.

Эти показатели свидетельствуют о росте финансовой устойчивости банковской системы Украины и способствуют развитию финансового сектора страны.

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