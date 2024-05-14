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"Укрзализныця" запустила обновленный сайт: изменения
АО "Укрзализныця" представила обновленный сайт для приобретения железнодорожных билетов на любые поезда. Об этом сообщает пресс-служба компании.
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Так, на сайте был внедрен расширенный функционал, обеспечивающий удобство и доступность для пассажиров.
Председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко отметил, что теперь пассажиры могут воспользоваться улучшенным и более удобным функционалом для приобретения билетов через веб-версию сервиса. Он также подчеркнул, что вход в аккаунт теперь доступен через "Дія.Підпис", что обеспечивает дополнительную безопасность и удобство.
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В частности, на обновленном сайте доступны следующие функции:
- Покупка билетов на любые поезда.
- Покупка билетов на международные рейсы "Киев - Варшава" и "Киев - Вена" после верификации аккаунта через "Дія.Підпис".
- Возврат билетов на международные рейсы.
- Приобретение билетов в женские купе.
- Возможность безналичной оплаты билетов с помощью Apple Pay и Google Pay и других способов.
Обновленный сайт был разработан совместно с Mastercard и построен с использованием современных дизайнерских и ИТ-решений. Постепенное внедрение изменений позволит обеспечить максимальный комфорт для всех пользователей.
Ранее мы писали, что "Укрзализныця" запускает новый маршрут в Прагу.