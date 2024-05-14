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"Укрзализныця" запустила обновленный сайт: изменения

На сайте был внедрен расширенный функционал, обеспечивающий удобство и доступность для пассажиров
 |  Автор: Ольга Опенько
"Укрзализныця" запустила обновленный сайт: изменения
Иллюстративное фото / Getty Images

АО "Укрзализныця" представила обновленный сайт для приобретения железнодорожных билетов на любые поезда. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Так, на сайте был внедрен расширенный функционал, обеспечивающий удобство и доступность для пассажиров.

Председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко отметил, что теперь пассажиры могут воспользоваться улучшенным и более удобным функционалом для приобретения билетов через веб-версию сервиса. Он также подчеркнул, что вход в аккаунт теперь доступен через "Дія.Підпис", что обеспечивает дополнительную безопасность и удобство.

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В частности, на обновленном сайте доступны следующие функции:

  1. Покупка билетов на любые поезда.
  2. Покупка билетов на международные рейсы "Киев - Варшава" и "Киев - Вена" после верификации аккаунта через "Дія.Підпис".
  3. Возврат билетов на международные рейсы.
  4. Приобретение билетов в женские купе.
  5. Возможность безналичной оплаты билетов с помощью Apple Pay и Google Pay и других способов.

Обновленный сайт был разработан совместно с Mastercard и построен с использованием современных дизайнерских и ИТ-решений. Постепенное внедрение изменений позволит обеспечить максимальный комфорт для всех пользователей.

Ранее мы писали, что "Укрзализныця" запускает новый маршрут в Прагу.

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