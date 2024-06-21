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Курс валют на 24.06.2024: доллар дешевеет

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 24 июня 2024 года
 |  Автор: Ольга Опенько
Курс валют на 24.06.2024: доллар дешевеет
Иллюстративное фото / Getty Images

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 24 июня 2024 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.       

Курс валют на 24.06.2024: Доллар подешевел

  • 100 долларов США – 4044 грн. (40,44 за доллар, -7 коп.) 
  • 100 евро – 4323 грн. (43,23 за евро, -19 коп.) 
  • 100 польских злотых – 1000 грн. (10,00 за злотый, -5 коп.) 

Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Ранее мы писали, что международные резервы Украины по состоянию на 1 июня составили $39 млрд, снизившись в мае на 7,9%.

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