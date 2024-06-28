В Украине стало на один банк меньше

Количество банков в Украине сократилось до 62

Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию в АО "Альпари Банк" и исключил сведения о банке из государственного реестра банков. Таким образом, количество банков в Украине сократилось до 62. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Отметим, 12 декабря 2023 года единственный акционер АО "Альпари Банк" принял решение о прекращении этим банком банковской деятельности без прекращения юридического лица, а 14 мая банк завершил банковскую деятельность.

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"Альпари Банк" – девятый банк, прекративший осуществление банковской деятельности по собственной инициативе без прекращения юридического лица.

Ранее мы писали, что иностранные инвесторы интересуются украинскими государственными "Укргазбанком" и "Sense Bank".