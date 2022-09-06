В польских школах уменьшилось количество детей из Украины

Польские школы посещают 185 тысяч детей из Украины

В Польше уменьшилось количество украинских учеников в школах. Сейчас на учебу ходят 185 тысяч детей из Украины, хотя ожидалось, что с 1 сентября их будет около 300 тысяч человек, пишет Notes from Poland.

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"Многие ожидали, что эта цифра будет выше, чем в конце предыдущего учебного года в июне. Школы были готовы принять до 300 000 дополнительных украинских учеников, но на самом деле сейчас их на 7 000 меньше", - рассказал министр образования Прежемислав Чарнек.

Причины:

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большинство детей будут учиться дистанционно в школах Украины;

многие семьи беженцев уехали домой после того, как активные боевые действия сосредоточилась на востоке;

беженцы переехали из Польши, чтобы найти убежище в других странах.

Стоит отметить, что конфликтов между польскими и украинскими детьми не было.

"В Польше нет ни одного места, откуда бы пришла какая-либо информация о проблемах в отношениях между нашими воспитанниками и украинскими. Это большая заслуга наших учителей, наших учеников и наших родителей", - добавил министр.

Ранее мы писали, что в школах Киева будут работать полицейские патрули.