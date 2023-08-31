Украинские дети за границей будут учиться по новой программе

Ученики за границей смогут составлять годовую оценку только по тем предметам, которые содержат украиноведческий компонент

В Украине идет война и за границей все еще остается много детей, которые будут учиться в местных школах. Поэтому, чтобы дети оставались в украинском контексте, для них расширили украиноведческий компонент. Об этом информирует МОН.

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Так, обучающая программа, которая также предусматривает:

перечень предметов и курсов типовых образовательных программ Украины, изучение которых не предусмотрено учебными планами зарубежных учебных заведений,

﻿﻿рекомендуемое распределение учебной нагрузки по годам обучения между учебными предметами, обязательными для изучения,

дополнительные часы для проведения индивидуальных консультаций и групповых занятий.

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В целом типичная образовательная программа содержит:

требования к лицам, которые могут получать образование в соответствии с этой программой,

рекомендованные формы организации образовательного процесса,

описание инструментария оценивания.

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Какие изменения

Ранее было предложение зачислять оценки по предметам, которые изучаются и в зарубежных, и в украинских школах, переводя их на 12-балльную или двубалльную шкалу ("засчитано"/"не засчитано").

При этом дети из Украины должны были пройти годовое оценивание по предметам, которые не изучают в зарубежных школах, а именно: украинский язык, литература и история, а также география, гражданское образование и защита Украины.

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Теперь новая программа предусматривает модель, по которой ученики за границей смогут составлять годовую оценку только по тем предметам, которые содержат украиноведческий компонент. Более того, украинские дети смогут изучать их дистанционно в специально определенных школах.

По другим предметам, таким как математика, естественные науки и другие, украинская школа будет выставлять оценки в соответствии со справкой из зарубежной школы.

Ранее мы писали, что военное положение и мобилизацию в Украине продлили еще на три месяца.