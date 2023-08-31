Почта
Язык сайта: Русский | Українська

Укрытия в школах Киева будут доступны круглосуточно

Бомбоубежища просят использовать только в случае отсутствия альтернативы
 |  Автор: Ольга Опенько
Укрытия в школах Киева будут доступны круглосуточно
Иллюстративное фото / depositphotos

С 1 сентября укрытия, обустроенные в школах Киева, будут работать круглосуточно, но во время занятий приоритет в размещении во время тревоги в них будет отдаваться именно детям. Об этом заявил начальник КГВА Сергей Попко.

Бомбоубежища киевлян просят использовать только в случае отсутствия альтернативы поблизости.

"Сооружения гражданской защиты школ и детсадов будут доступны для всех людей и круглосуточно. Но представители учебных заведений Киева будут предлагать гражданам исключительно во время образовательного процесса использовать другие ближайшие укрытия. Чтобы в первую очередь разместить детей", - рассказал он.

Читайте также: Когда закончится война в Украине: к чему готовиться

Попко обратился к киевлянам и гостям города отнестись с пониманием к таким рекомендациям, и не бежать в укрытие школы или садика, если рядом есть альтернативный вариант.

"Конечно, если другого варианта нет - ваша безопасность в приоритете. Все, без исключений, при объявлении воздушной тревоги должны быть в безопасном месте", - подчеркнул он.

Ранее мы писали, что НБУ оценил потери экономики Украины от подрыва Каховской ГЭС.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Финансы bigmir)net"

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
24.09.2023 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 37.60 39.87 0.00
Продажа 38.32 41.33 0.00
Все курсы наличных валют...
24.09.2023 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 36.57 38.89 0.38
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK