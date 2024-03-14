Рекрутинг в ряды ВСУ: в Минобороны рассказали о новом алгоритме

Он состоит из четырех главных этапов

Министерство обороны Украины сообщило о новом алгоритме рекрутинга в ряды Вооруженных сил Украины. Он состоит из четырех главных этапов.Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

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Данный алгоритм призван заменить устаревшие подходы на понятный механизм добровольного вовлечения в военную службу через центры рекрутинга и онлайн.

В частности, на первом этапе кандидат может выбрать вакантную должность и воинскую часть у рекрутеров, в центрах рекрутинга на базе ЦНАПов, онлайн-платформах, на сайтах воинских частей, в рекрутинговых центрах отдельных воинских частей или в ТЦК СП.

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Второй этап подразумевает собеседование и коммуникации с воинской частью.

Третий этап - оформление в ТЦК. В частности, кандидат (как по мобилизации, так и на контракт) с рекомендательным письмом посещает ТЦК СП для уточнения учетных данных, прохождения ВЛК, прохождения профессионального отбора и формирования личного дела

Последний этап - направление для прохождения военной службы. Если кандидат имеет опыт прохождения военной службы в течение последних 10 лет и отобран по прямой (родственной) ВОС - направление непосредственно в определенные воинские части в соответствии с предоставленными рекомендательными письмами.

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