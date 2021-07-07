Цены на газ в Европе обрушились до $414 за тысячу кубометров

Цена газа упала с началом ремонта на экспортном российском газопроводе "Ямал-Европа"

| Автор: Ольга Опенько

Спотовая цена газа в Европе резко упала. Так, снижение зафиксировано на уровне 11% и произошло вслед за коррекцией цен на нефть. Об этом сообщает Интерфакс -Украина.

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В частности, цена голубого топлива с поставкой в среду на хабе TTF в Нидерландах скатилась до $414 с пика в $464 лишь днем ранее.

Отмечается, что падение связано с началом ремонта на экспортном российском газопроводе "Ямал-Европа». Ранее остановка газопровода приводила к росту цен на газ.

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С начала года контракт "на день вперед" на TTF в среднем стоит уже $277 за тысячу кубометров.

Ранее мы сообщали, что 5 июля текущего года, по всей Европе прошли аукционы бронирования на газотранспортные мощности на ближайший и последующие годы ("газовый год" начинается 1 октября). В частности, "Газпром" не стал бронировать мощности на следующий газовый год через Польшу и Украину на годовых аукционах.