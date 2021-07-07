Кредит МВФ: в Минэкономики рассказали что ждет Украину без транша

Правительство Украины выполнило все условия для получения средств

| Автор: Ольга Опенько

Украина не испытает потрясений если кредит МВФ не поступит до конца года. Об этом заявил вице-премьер-министр экономики Украины Алексей Любченко на форуме «Украина 30». Онлайн трансляция велась на Telegram-канале Всеукраинского форума.

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В частности, вице-премьер-министр отметил, что Украина готова к сценарию, при котором может не получить средства от МВФ.

"Если этого не произойдет до конца года - Украина не почувствует никаких потрясений. Это первая принципиальная позиция", - сказал он.

Также он подчеркнул, что Украина выполнила все обязательства, которые брало на себя государство в лице правительства.

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"Поэтому мы убеждены и надеемся на то, что этот транш будет, потому что отказываться от дешевых денег - глупость при такой потребности в инвестициях в Украину", - подытожил Любченко.

Ранее мы сообщали, что правительство Украины заключило соглашение со Всемирным банком на сумму 350 млн долл. Кредит поступил в рамках системного проекта "Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления". Отмечается, что средства пойдут на развитие экономики страны.