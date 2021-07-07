"Газпром" шантажирует Европу ценами на газ - Витренко

Действия "Газпрома" направлены на то, чтобы запустить в эксплуатацию газопровод "Северный поток-2"

| Автор: Ольга Опенько

Российский газовый монополист "Газпром" шантажирует Европу высокими ценами на газ. Об этом во время форума "Украина 30" заявил глава Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. Форум транслировался онлайн на Telegram канале.

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По словам Витренко, все действия "Газпрома" направлены на то, чтобы запустить в эксплуатацию газопровод "Северный поток-2".

"Это демонстрация того, как "Газпром" использует газ как геополитическое оружие, шантажируя Европу и Германию. Вопрос заключается в том, почему Европа позволяет себя так шантажировать? Как на фоне этого наши немецкие партнеры могут продолжать говорить, что "Северный поток-2" - это чисто рыночный проект?",- сказал Витренко.

Свои слова о шантаже он объяснил тем, что "Газпром" в прошлом году забронировал через Украину 65 млрд кубометров, а в этом году, когда спрос выше, забронировал только 40 млрд кубометров.

"Газпром" фактически говорит: вы нам дадите достроить "Северный поток-2", у вас будет больше газа и меньше цены. Не дадите достроить - мы не будем использовать те мощности, которые есть в Украине", - добавил Витренко.

Ранее мы писали, что спотовая цена газа в Европе резко упала. Так, снижение зафиксировано на уровне 11% и произошло вслед за коррекцией цен на нефть. В частности, цена голубого топлива с поставкой в среду 7 июля, на хабе TTF в Нидерландах скатилась до $414 с пика в $464 лишь днем ранее.