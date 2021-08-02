"Газпром" отказался бронировать транзитные мощности Украины

"Оператор ГТС Украины" выставлял твердые дополнительные мощности на четвертый квартал 2021 года в объеме 9,8 млн куб. м в сутки

Российский газовый монополист "Газпром" отказался бронировать дополнительные транзитные мощности Украины. Об этом свидетельствуют данные системы бронирования GSA Platform.

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Уточняется, что "Оператор ГТС Украины" выставлял твердые дополнительные мощности на четвертый квартал 2021 года в объеме 9,8 млн куб. м в сутки.

Также российская газовая компания отказалась бронировать транзитные мощности газопровода "Ямал-Европа" через Польшу на четвертый квартал текущего года и на первые три квартала 2022 года. Уточняется, что были выставлены твердые транзитные мощности на 89 млн куб. м в сутки.

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Ранее мы писали, что в Украине могут снизить цены на газ. Случится это тогда тогда, когда Украине больше не нужно будет импортировать голубое топливо и наша страна станет экспортером газа.

Отмечается, что на сегодняшний день рыночная цена газа составляет 15 грн. за кубометр, но если Украина начнет экспортировать голубое топливо, то его цена на внутреннем украинском рынке снизится до 11-12 грн. за кубометр.