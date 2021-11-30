Импорт электроэнергии из Беларуси вырос вдвое, - "Укрэнерго"

В начале текущей недели импорт осуществляется в объеме 900 МВт-ч каждый час

Импорт электроэнергии в торговую зону Объединенной энергосистемы Украины (ОЭС) увеличился. Об этом свидетельствуют данные оператора энергосистемы страны НЭК "Укрэнерго".

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Отмечается, что в начале текущей недели импорт осуществляется в объеме 900 МВт-ч каждый час, тогда как на прошлой неделе он составлял 415 МВт-ч

В то же время из Бурштинского энергоострова продолжается экспорт электроэнергии в страны ЕС - 277 МВт-час.

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Ранее мы писали, что согласно правилам оплата потребленной за время расчетного периода электроэнергии , должна вноситься не позже 20-го числа следующего месяца. В случае задолженности за свет и при условии предупреждения потребителя не позднее, чем за 5 рабочих дней до дня отключения, оператор системы имеет право полностью или частично прекратить поставки электрической энергии потребителю.