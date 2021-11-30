Госбюджет-2022: доходная часть может увеличиться на миллиарды

Полтора миллиарда гривен выделят на поддержку органов местного самоуправления

Доходная часть госбюджета на 2022 год увеличится почти на 54 млрд гривен. Об этом сообщила нардеп от "Слуги народа" Леся Забуранная, пишет ТСН.

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Уточняется, что увеличение возможно за счет:

рентной платы,

налога на прибыль предприятий,

НДС.

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Парламентарий отметила, что больше всего вырастут расходы на инфраструктуру — это более 20 млрд грн. Полтора миллиарда гривен выделят на поддержку органов местного самоуправления, два – на зарплаты медицинских работников.

Кроме того, увеличатся расходы на военнослужащих, образование, а также социально-экономическое развитие регионов.

Почти 140 млрд, это будут капитальные расходы - 9,4% от ВВП.

Ранее мы писали, что в Украине растут долги по зарплатам. Так, общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 ноября 2021 года составила 4007 млн гривен.