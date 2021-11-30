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Госбюджет-2022: доходная часть может увеличиться на миллиарды

Полтора миллиарда гривен выделят на поддержку органов местного самоуправления
 |  Автор: Ольга Опенько
Госбюджет-2022: доходная часть может увеличиться на миллиарды
Иллюстративное фото / depositphotos

Доходная часть госбюджета на 2022 год увеличится почти на 54 млрд гривен. Об этом сообщила нардеп от "Слуги народа" Леся Забуранная, пишет ТСН.

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Уточняется, что увеличение возможно за счет:

  •  рентной платы,
  •  налога на прибыль предприятий,
  •  НДС.

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Парламентарий отметила, что больше всего вырастут расходы на инфраструктуру — это более 20 млрд грн. Полтора миллиарда гривен выделят на поддержку органов местного самоуправления, два – на зарплаты медицинских работников.

Кроме того, увеличатся расходы на военнослужащих, образование, а также социально-экономическое развитие регионов.

Почти 140 млрд, это будут капитальные расходы - 9,4% от ВВП.

Ранее мы писали, что в Украине растут долги  по зарплатам. Так, общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 ноября 2021 года составила 4007 млн гривен. 

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