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Карантин в Украине по-новому: что изменится для невакцинированных

Уточняется, что ужесточение правил коснется в первую очередь невакцинированных граждан.
 |  Автор: Ольга Опенько
Карантин в Украине по-новому: что изменится для невакцинированных
Как изменятся правила карантина с 6 декабря / depositphotos

Кабинет министров внес изменения в постановление №1236, усилив карантинные правила, в частности, для невакцинированных граждан. Новые правила вступят в силу 6 декабря. О таком решении сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Уточняется, что ужесточение правил коснется в первую очередь невакцинированных граждан.

"Правительство вынуждено пойти на карантин для невакцинированных, поскольку коронавирус не отступает", — отметил он.

"Зеленая" зона

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Новшества касаются работы общественного транспорта - число пассажиров не должно превышать количество мест для сидения и 50% мест для стояния.

Эти правила не отменяются даже при наличии COVID-документов.

Запрещено:

  • работа учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% учеников и сотрудников,
  • пребывание на улицах без документов,
  • самовольно покидать место самоизоляции или обсервации.

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"Желтая" зона

К ограничениям "зеленой" зоны добавляются новые запреты на:

  • работу учебных заведений, в которых вакцинировано по меньшей мере одной дозой менее 100% сотрудников;
  • проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;
  • работу кинотеатров, театров и других заведений культуры;

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  • работу заведений общепита, кроме заказов на вынос и доставки;
  • работу спортзалов, бассейнов;
  • деятельность заведений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений;
  • межобластные и международные перевозки.

Уточняется, что для работы бизнеса в "желтой" зоне достаточно одной прививки, подтверждением которой является "желтый" COVID-сертификат в приложении "Дия" или временная справка 063-О, выданная семейным врачом. Вместе с тем, срок действия "желтого" сертификата сокращен до 30 дней.

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"Красная" зона

Запрещается: 

  • работа кафе,
  • ресторанов,
  • ТРЦ,
  • кинотеатров,

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  • театров,
  • фитнес-центров,
  • заведений культуры,
  • под запретом массовые мероприятия.

Кроме того, запрещается работа учебных заведений, где полный курс вакцинации прошли менее 100% сотрудников, исключение - детские садики и начальные классы школ.

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Ограничения не будут действовать при 100% вакцинации посетителей и сотрудников.

Для "красной" зоны требуется "зеленый" COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-тест на антиген (действительный 72 часа) или сертификат о выздоровлении.

Другие правила

Самоизоляция. Лица, прибывшие из РФ и находившиеся на ее территории более 7 дней в течение последних двух недель, должны провести на самоизоляции 14 дней. Самоизоляция не может быть прекращен даже при наличии отрицательного теста на COVID-19. Кроме того, Кабмин планирует обязать проходить изоляцию граждан, которые вернулись из стран, где обнаружили штамм “Омикрон”.

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Считывание QR-кода. Сотрудники общественных учреждений должны проверять у посетителей все COVID-сертификаты путем считывания QR-кода мобильным приложением "Дия". 

Штрафы. В случае отсутствия у посетителей или сотрудников COVID-документов, владельцу заведения грозит от 34 до 170 тысяч гривен штрафа.

Без ограничений продолжают работать банки, АЗС, ветеринарные магазины, аптеки, все продовольственные магазины.

Ужесточение правил. Местные власти начиная с "оранжевой" зоны могут вводить дополнительные ограничения на уровне региона.

Напомним, что 15 ноября 2021 года в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы, которые получили две дозы антиковидной вакцины, смогут получить по 1 тыс. грн. Речь идет о новой программе поддержки соответствующих секторов экономики, которая стартует 19 декабря 2021 года.

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