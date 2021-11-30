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Карантин в Украине по-новому: что изменится для невакцинированных
Кабинет министров внес изменения в постановление №1236, усилив карантинные правила, в частности, для невакцинированных граждан. Новые правила вступят в силу 6 декабря. О таком решении сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
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Уточняется, что ужесточение правил коснется в первую очередь невакцинированных граждан.
"Правительство вынуждено пойти на карантин для невакцинированных, поскольку коронавирус не отступает", — отметил он.
"Зеленая" зона
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Новшества касаются работы общественного транспорта - число пассажиров не должно превышать количество мест для сидения и 50% мест для стояния.
Эти правила не отменяются даже при наличии COVID-документов.
Запрещено:
- работа учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% учеников и сотрудников,
- пребывание на улицах без документов,
- самовольно покидать место самоизоляции или обсервации.
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"Желтая" зона
К ограничениям "зеленой" зоны добавляются новые запреты на:
- работу учебных заведений, в которых вакцинировано по меньшей мере одной дозой менее 100% сотрудников;
- проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;
- работу кинотеатров, театров и других заведений культуры;
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- работу заведений общепита, кроме заказов на вынос и доставки;
- работу спортзалов, бассейнов;
- деятельность заведений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений;
- межобластные и международные перевозки.
Уточняется, что для работы бизнеса в "желтой" зоне достаточно одной прививки, подтверждением которой является "желтый" COVID-сертификат в приложении "Дия" или временная справка 063-О, выданная семейным врачом. Вместе с тем, срок действия "желтого" сертификата сокращен до 30 дней.
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"Красная" зона
Запрещается:
- работа кафе,
- ресторанов,
- ТРЦ,
- кинотеатров,
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- театров,
- фитнес-центров,
- заведений культуры,
- под запретом массовые мероприятия.
Кроме того, запрещается работа учебных заведений, где полный курс вакцинации прошли менее 100% сотрудников, исключение - детские садики и начальные классы школ.
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Ограничения не будут действовать при 100% вакцинации посетителей и сотрудников.
Для "красной" зоны требуется "зеленый" COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-тест на антиген (действительный 72 часа) или сертификат о выздоровлении.
Другие правила
Самоизоляция. Лица, прибывшие из РФ и находившиеся на ее территории более 7 дней в течение последних двух недель, должны провести на самоизоляции 14 дней. Самоизоляция не может быть прекращен даже при наличии отрицательного теста на COVID-19. Кроме того, Кабмин планирует обязать проходить изоляцию граждан, которые вернулись из стран, где обнаружили штамм “Омикрон”.
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Считывание QR-кода. Сотрудники общественных учреждений должны проверять у посетителей все COVID-сертификаты путем считывания QR-кода мобильным приложением "Дия".
Штрафы. В случае отсутствия у посетителей или сотрудников COVID-документов, владельцу заведения грозит от 34 до 170 тысяч гривен штрафа.
Без ограничений продолжают работать банки, АЗС, ветеринарные магазины, аптеки, все продовольственные магазины.
Ужесточение правил. Местные власти начиная с "оранжевой" зоны могут вводить дополнительные ограничения на уровне региона.
Напомним, что 15 ноября 2021 года в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы, которые получили две дозы антиковидной вакцины, смогут получить по 1 тыс. грн. Речь идет о новой программе поддержки соответствующих секторов экономики, которая стартует 19 декабря 2021 года.