Беларуси угрожает дефолт - Moody's

Согласно рейтингу, долговые обязательства Беларуси считаются близкими к дефолту.

Кредитный рейтинг Беларуси был снижен с B3 до преддефолтного Ca. Об этом сообщает агентство Moody's.

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Рейтинг Ca обозначает долговые обязательства высоко спекулятивными. При этом все же есть вероятность выплаты Беларусью собственного долга и процентов по нему.

В агентстве пояснили снижение рейтинга Беларуси высокой зависимостью от Российской Федерации, которой в ближайшее время также грозит дефолт. Дело в том, что в России проводится принудительная конвертация обязательств в рубли.

Дополнительной причиной ухудшения кредитного рейтинга стало санкционное давление мира в ответ на то, что Беларусь поддержала Россию в нападении на Украину.

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"Сочетание существующих и новых санкций приведет к серьезной рецессии Беларуси в 2022 году. По состоянию на конец 2021 года на Евросоюз приходилось 25% беларуского экспорта товаров и услуг. Кроме того, вероятность длительного сбоя в экономике и финансовом секторе России создает дополнительный негативный риск", – говорится в сообщении.

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