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Украинцы через "Дію" собрали уже более 200 миллионов на армию

К сбору средств присоединились более 200 тысяч граждан
 |  Автор: Ольга Опенько
Украинцы через "Дію" собрали уже более 200 миллионов на армию
Иллюстративное фото / depositphotos

Граждане Украины собрали уже более 200 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба "Дії" в Telegram.

Уточняется, что к сбору средств присоединились более 200 тысяч граждан, все средства перечисляются в фонд "Вернись живым".

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Благодаря донатам фонд "Вернись живым" передал украинской армии:

  • 3680 единиц ночной и дневной оптики (тепловизоры, теплоприцелы, тепловизионные насадки, ПНБ, оптические прицелы, бинокли);
  • 12 206 бронежилетов;
  • 5660 шлемов;
  • 11 905 средств связи и 357 шлюзов к ним;
  • 391 мобильный роутер;
  • 2372 квадрокоптера;
  • 11 военных беспилотных авиационных комплексов;
  • 1365 ноутбуков;

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  • 1173 смартфона (для операторов БПЛА);
  • 426 телевизоров и мониторов для мобильных и стационарных командных пунктов;
  • 697 планшетов для операторов БПЛА и артиллеристов;
  • 1158 единиц другой оргтехники (компьютеры, стационарные телефоны, принтеры, компьютерные мыши, точки доступа и т.п.)
  • 73 автомобиля
  • 1317 генераторов для питания
  • 144 источника бесперебойного питания.

Ранее мы писали, что кредитным союзам разрешено не учитывать количество дней просрочки выплат по договорам кредита, что будет происходить в период с 28 февраля и в течение 60 календарных дней после прекращения или отмены действия военного положения.

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