Украинцы через "Дію" собрали уже более 200 миллионов на армию

К сбору средств присоединились более 200 тысяч граждан

Граждане Украины собрали уже более 200 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба "Дії" в Telegram.

Уточняется, что к сбору средств присоединились более 200 тысяч граждан, все средства перечисляются в фонд "Вернись живым".

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Благодаря донатам фонд "Вернись живым" передал украинской армии:

3680 единиц ночной и дневной оптики (тепловизоры, теплоприцелы, тепловизионные насадки, ПНБ, оптические прицелы, бинокли);

12 206 бронежилетов;

5660 шлемов;

11 905 средств связи и 357 шлюзов к ним;

391 мобильный роутер;

2372 квадрокоптера;

11 военных беспилотных авиационных комплексов;

1365 ноутбуков;

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1173 смартфона (для операторов БПЛА);

426 телевизоров и мониторов для мобильных и стационарных командных пунктов;

697 планшетов для операторов БПЛА и артиллеристов;

1158 единиц другой оргтехники (компьютеры, стационарные телефоны, принтеры, компьютерные мыши, точки доступа и т.п.)

73 автомобиля

1317 генераторов для питания

144 источника бесперебойного питания.

Ранее мы писали, что кредитным союзам разрешено не учитывать количество дней просрочки выплат по договорам кредита, что будет происходить в период с 28 февраля и в течение 60 календарных дней после прекращения или отмены действия военного положения.