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Украинцы через "Дію" собрали уже более 200 миллионов на армию
К сбору средств присоединились более 200 тысяч граждан
Граждане Украины собрали уже более 200 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба "Дії" в Telegram.
Уточняется, что к сбору средств присоединились более 200 тысяч граждан, все средства перечисляются в фонд "Вернись живым".
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Благодаря донатам фонд "Вернись живым" передал украинской армии:
- 3680 единиц ночной и дневной оптики (тепловизоры, теплоприцелы, тепловизионные насадки, ПНБ, оптические прицелы, бинокли);
- 12 206 бронежилетов;
- 5660 шлемов;
- 11 905 средств связи и 357 шлюзов к ним;
- 391 мобильный роутер;
- 2372 квадрокоптера;
- 11 военных беспилотных авиационных комплексов;
- 1365 ноутбуков;
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- 1173 смартфона (для операторов БПЛА);
- 426 телевизоров и мониторов для мобильных и стационарных командных пунктов;
- 697 планшетов для операторов БПЛА и артиллеристов;
- 1158 единиц другой оргтехники (компьютеры, стационарные телефоны, принтеры, компьютерные мыши, точки доступа и т.п.)
- 73 автомобиля
- 1317 генераторов для питания
- 144 источника бесперебойного питания.
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