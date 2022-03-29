Япония отказалась платить России за газ рублями

Власти Японии призывают бизнес не соглашаться на требования РФ

Япония не будет рассчитываться за российский газ и другие услуги в рублях. Об этом информирует издание Nikkei Asia.

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Кабинет министров Японии потребует от японских компаний, закупающих российские энергоносители, не выполнять требование России. В частности, согласно договоренностям "Большой семерки" власти Японии призывают бизнес не соглашаться на требования РФ.

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Кроме того, в Японии не знают деталей контрактов японских компаний с российскими продавцами сжиженного природного газа, и могут ли они выполнять российские требования.

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