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Bloomberg отключил терминалы для всех граждан РФ

Такое решение приветствует Национальный банк Украины
 |  Автор: Ольга Опенько
Bloomberg отключил терминалы для всех граждан РФ
Иллюстративное фото / depositphotos

Компания Bloomberg решила отключить всех российских пользователей от терминалов. Ранее терминалы были закрыты только для банков, которые попали под санкции.

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В частности, Bloomberg LP приостановила свою деятельность в России и Беларуси. Клиенты в этих двух странах не смогут получить доступ ни к одному из финансовых продуктов:

  • терминал,
  • лицензию на данные,
  • потоковые данные,
  • электронные торговые платформы.

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Отмечается, что торговые функции для ряда российских ценных бумаг уже отключены. 

Такое решение Bloomberg приветствует Национальный банк Украины (НБУ).

"Мы очень благодарны за принятые решения Bloomberg LP и LSEG, которые являются ключевыми игроками в сфере поставки данных и информации на мировом финансовом рынке. Эти шаги в направлении полной изоляции агрессора усилят влияние ранее введенных санкций и ускорят освобождение Украины от российских захватчиков", – подчеркнул замглавы НБУ Юрий Гелетий.

Ранее мы писали, что США намерены продолжить инвестиции в Украину для ответа на агрессию России.

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