Bloomberg отключил терминалы для всех граждан РФ

Такое решение приветствует Национальный банк Украины

Компания Bloomberg решила отключить всех российских пользователей от терминалов. Ранее терминалы были закрыты только для банков, которые попали под санкции.

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В частности, Bloomberg LP приостановила свою деятельность в России и Беларуси. Клиенты в этих двух странах не смогут получить доступ ни к одному из финансовых продуктов:

терминал,

лицензию на данные,

потоковые данные,

электронные торговые платформы.

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Отмечается, что торговые функции для ряда российских ценных бумаг уже отключены.

Такое решение Bloomberg приветствует Национальный банк Украины (НБУ).

"Мы очень благодарны за принятые решения Bloomberg LP и LSEG, которые являются ключевыми игроками в сфере поставки данных и информации на мировом финансовом рынке. Эти шаги в направлении полной изоляции агрессора усилят влияние ранее введенных санкций и ускорят освобождение Украины от российских захватчиков", – подчеркнул замглавы НБУ Юрий Гелетий.

Ранее мы писали, что США намерены продолжить инвестиции в Украину для ответа на агрессию России.