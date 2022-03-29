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Bloomberg отключил терминалы для всех граждан РФ
Компания Bloomberg решила отключить всех российских пользователей от терминалов. Ранее терминалы были закрыты только для банков, которые попали под санкции.
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В частности, Bloomberg LP приостановила свою деятельность в России и Беларуси. Клиенты в этих двух странах не смогут получить доступ ни к одному из финансовых продуктов:
- терминал,
- лицензию на данные,
- потоковые данные,
- электронные торговые платформы.
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Отмечается, что торговые функции для ряда российских ценных бумаг уже отключены.
Такое решение Bloomberg приветствует Национальный банк Украины (НБУ).
"Мы очень благодарны за принятые решения Bloomberg LP и LSEG, которые являются ключевыми игроками в сфере поставки данных и информации на мировом финансовом рынке. Эти шаги в направлении полной изоляции агрессора усилят влияние ранее введенных санкций и ускорят освобождение Украины от российских захватчиков", – подчеркнул замглавы НБУ Юрий Гелетий.
Ранее мы писали, что США намерены продолжить инвестиции в Украину для ответа на агрессию России.