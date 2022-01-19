"Укрпошта" покупает Альпари банк: подробности

АО "Альпари Банк" по размеру является одним из самых маленьких банков в Украине

"Укрпошта" обратилась в Антимонопольный комитет Украины ( АМКУ) с запросом о предоставлении предварительных выводов о необходимости получения разрешения на приобретение более 50% акций АО "Альпари Банк". Об этом информирует АМКУ в Facebook.

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Вопрос будет рассмотрен на заседании Комитета 19 января.

Напомним, "Укрпошта" достигла договоренности о покупке "Альпари банк" за 260 млн. грн.

Кабинет министров и Министерство инфраструктуры, владелец "Укрпошты", согласовали соглашение. Теперь согласие на покупку должен дать Национальный банк, в настоящее время "Укрпошта" готовит пакет документов.

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АО "Альпари Банк" по размеру является одним из самых маленьких банков в Украине, он имеет только одно отделение в Киеве. По данным НБУ, его активы составляют 229,8 млн. грн., обязательства – 29,7 млн. грн., капитал – 200,1 млн. грн.

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