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Нацбанк осуществил второй выкуп военных облигаций

Портфель военных ОВГЗ в собственности Нацбанка составляет 40 млрд грн
 |  Автор: Ольга Опенько
Нацбанк осуществил второй выкуп военных облигаций
Иллюстративное фото / depositphotos

Правление Национального банка Украины 12 апреля приняло решение осуществить второй выкуп военных облигаций правительства на сумму 20 млрд грн. Об этом информирует пресс-служба регулятора.

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Таким образом портфель военных ОВГЗ в собственности Нацбанка составляет 40 млрд грн.

"Центробанк будет финансировать только критические расходы правительства в ограниченных объемах и прозрачным способом. Такой подход позволит минимизировать риски разбалансирования инфляционных ожиданий, высокой инфляции и нарушения макрофинансовой стабильности", - говорится в сообщении.

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Поддержка со стороны НБУ по-прежнему не является основным источником финансирования расходов правительства.

Кроме того, украинские предприятия постепенно возобновляют свою деятельность и продолжают платить налоги, а граждане перечисляют деньги в поддержку армии. Украина также получает важную финансовую, военную и гуманитарную поддержку международных партнеров.

Ранее мы писали, что в Украине идет война и государство ввело некоторые налоговые послабления, как для физлиц, так и для предпринимателей.

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