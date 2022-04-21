Поддержка Украины: Министры финансов стран G7 обещают более $24 млрд

Страны G7 готовы сделать больше для Украины, если будет нужно

В Украине второй месяц идет война. Министры финансов стран G7 заявили, что совместно с международным сообществом предоставят Украине поддержку на сумму 24 миллиардов долларов в 2022 и 2023 годах.

Более того, размер помощи может вырасти.

"На фоне продолжающейся жестокой российской агрессии, связанных с ней страданий украинского населения и длительного разрушения самой страны мы готовы сделать больше, если потребуется", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в G7 сожалеют об участии России в международных форумах, включая встречи:

G20,

Международного валютного фонда,

Всемирного банка.

"Международные организации и многосторонние форумы больше не должны вести свою деятельность с Россией в обычной манере", – заявили министры "Большой семерки".

Ранее мы писали, что 10 столичных домов, подвергшихся разрушениям в результате российской агрессии, не подлежат реконструкции.