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Турция уменьшит зависимость от российского газа

Подписание соглашения ожидается в ближайшие недели
 |  Автор: Ольга Опенько
Турция уменьшит зависимость от российского газа
Иллюстративное фото / depositphotos

Турция и Deutsche Bank находятся на завершающей стадии переговоров о предоставлении кредита на 1 миллиард евро для финансирования закупки сжиженного газа, что позволит снизить зависимость страны от российского импорта. Об этом пишет Bloomberg.

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Уточняется, что турецкий государственный оператор Botas использует данные средства для покупки СПГ у американских производителей и европейских трейдеров.

"Эта транзакция знаменует собой первый заем компании для импорта СПГ и открывает путь для подобных сделок, которые позволят Botas диверсифицировать поставки, где сейчас доминируют Россия и Иран", — говорится в сообщении.

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Подписание соглашения ожидается в ближайшие недели.

Ожидается, что ссуда под гарантии Министерства финансов и казначейства Турции будет иметь срок погашения до пяти лет и может быть удвоена.

Ранее мы писали, что президент Всемирного банка обеспокоен "кризисом внутри кризиса" - 60% беднейших стран сейчас либо переживают долговые проблемы, либо имеют высокий риск оказаться в долговой яме".

 

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