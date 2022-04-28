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Польша полностью отказывается от газа из РФ

Премьер-министр констатировал завершение эры зависимости Польши от РФ
 |  Автор: Ольга Опенько
Польша полностью отказывается от газа из РФ
Иллюстративное фото / depositphotos

Польша выходит из любой формы зависимости от России. Об этом написал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в Twitter.

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Премьер-министр констатировал завершение эры зависимости Польши от РФ.

"С сегодняшнего дня мы перестали быть в любой зависимости от России. Наши склады по-прежнему заполнены, мы будем наполнять их ежедневно на 100%. На сегодня 78% – поставки с севера, юга, запада, а также отечественное производство", – заявил глава правительства.

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Напомним, ранее "Газпром" прекратил поставки газа в Польшу вопреки контракту.

Ранее мы писали, что Европейский Союз рассматривает возможность отмены всех тарифов и квот на украинский экспорт, чтобы поддержать экономику страны во время войны.

 

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