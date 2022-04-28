- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
- ВНО в Украине 2022
Польша полностью отказывается от газа из РФ
Польша выходит из любой формы зависимости от России. Об этом написал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в Twitter.
Читайте также: Польша ввела санкции против Газпрома и Новатека
Премьер-министр констатировал завершение эры зависимости Польши от РФ.
"С сегодняшнего дня мы перестали быть в любой зависимости от России. Наши склады по-прежнему заполнены, мы будем наполнять их ежедневно на 100%. На сегодня 78% – поставки с севера, юга, запада, а также отечественное производство", – заявил глава правительства.
Читайте также: Работа для украинцев в Польше: как устроиться
Напомним, ранее "Газпром" прекратил поставки газа в Польшу вопреки контракту.
Ранее мы писали, что Европейский Союз рассматривает возможность отмены всех тарифов и квот на украинский экспорт, чтобы поддержать экономику страны во время войны.