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Еврокомиссия отменяет на год все пошлины и квоты на украинский экспорт
Европейская комиссия утвердила отмену пошлин и квот на украинский экспорт на год. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении к народу Украины.
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"Европейской комиссией согласовано убрать на год все пошлины и квоты на украинский экспорт, а также приостановить действие антидемпинговых тарифов", - сказал глава государства.
Таким образом, будет сохранена по максимуму экономическая активность в Украине и национальное производство.
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Также президент подчеркнул, что достаточный объем экспорта украинской продукции на европейский и глобальный рынки будет весомым антикризисным инструментом.
Президент Украины отметил, что Россия пытается спровоцировать глобальный ценовой кризис, чтобы "начался хаос на всех базовых рынках и особенно на продовольственном".
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Зеленский также добавил, что для миллионов людей в разных странах угроза голода будет сохраняться, пока Россия не начнет искать мира с Украиной.
"Именно из-за этой войны, развязанной Россией, десятки государств оказались в условиях, когда они не могут быть уверенными в стабильности для своих людей", - подчеркнул он.
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