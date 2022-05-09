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Украине хватит собственного газа для населения, - Шмыгаль

Правительство работает с европейскими партнерами, чтобы в разы увеличить способность получения газа из Европы
 |  Автор: Ольга Опенько
Украине хватит собственного газа для населения, - Шмыгаль
Иллюстративное фото / depositphotos

Отопительный сезон в Украине прошел спокойно. Добычи газа в стране достаточно, чтобы и дальше обеспечивать потребности населения. Об этом в интервью заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Таким образом, в настоящее время в хранилищах Украины хранится 9 млрд кубометров газа. Между тем, правительство понимает уровень добычи и перспективы его дальнейшего наращивания.

Также глава правительства отметил, что потребление газа в промышленности уменьшилось:

  • в результате падения экономики,
  • остановки работы крупных химических и сталелитейных предприятий.

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"С началом бурного развития экономики нам нужно будет больше, поэтому сегодня работаем с нашими европейскими партнерами, чтобы в разы увеличить способность получения газа из Европы, из LNG-терминалов, из Турции. Сейчас не буду раскрывать детали", - заметил премьер.

При этом премьер отказался прогнозировать цены на газ для потребителя с осени.

"Давайте посмотрим, как мы пройдем этот период, а дальше будем смотреть на модель, чтобы это был, во-первых, рынок. Потому что в Европе рынок, а мы идем в Европу. С другой стороны, будем смотреть, чтобы коммунальные платежи были относительно комфортными для людей", - подытожил глава правительства.

Ранее мы писали, что цены на горючее в Украине могут измениться в сторону повышения на несколько гривен.

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