Восстановление Украины: Кабмин планирует провести целевую мобилизацию

Правительство предусмотрело возможность привлекать работников и волонтеров без профессионального образования для предоставления соцуслуг

В Украине расширили перечень задач мобилизации в восстановительный период, а также дополнили Положение о единой государственной системе гражданской защиты пунктом проведения целевой мобилизации в условиях войны. Об этом написал в Telegram представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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К таким задачам относят:

проведение целевой мобилизации для ликвидации последствий ведения военных действий и чрезвычайных ситуаций;

ликвидация последствий военных действий в населенных пунктах и ​​на территориях, подвергшихся воздействию средств поражения;

принятие мер по восстановлению объектов критической инфраструктуры сферы жизнеобеспечения районов;

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требуют проведения гуманитарного разминирования, маркировки опасных участков,

очистки (разминирования) территорий,

привлечения к ликвидации последствий ведения военных действий и чрезвычайных ситуаций международной помощи.

Таким образом, правительство предусмотрело возможность привлекать работников и волонтеров без профессионального образования для предоставления соцуслуг во время чрезвычайного или военного положения.

Ранее мы писали, что котировки украинских еврооблигаций за прошедшую неделю выросли в среднем на 4,5%.