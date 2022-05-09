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Восстановление Украины: Кабмин планирует провести целевую мобилизацию
В Украине расширили перечень задач мобилизации в восстановительный период, а также дополнили Положение о единой государственной системе гражданской защиты пунктом проведения целевой мобилизации в условиях войны. Об этом написал в Telegram представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.
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К таким задачам относят:
- проведение целевой мобилизации для ликвидации последствий ведения военных действий и чрезвычайных ситуаций;
- ликвидация последствий военных действий в населенных пунктах и на территориях, подвергшихся воздействию средств поражения;
- принятие мер по восстановлению объектов критической инфраструктуры сферы жизнеобеспечения районов;
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- требуют проведения гуманитарного разминирования, маркировки опасных участков,
- очистки (разминирования) территорий,
- привлечения к ликвидации последствий ведения военных действий и чрезвычайных ситуаций международной помощи.
Таким образом, правительство предусмотрело возможность привлекать работников и волонтеров без профессионального образования для предоставления соцуслуг во время чрезвычайного или военного положения.
Ранее мы писали, что котировки украинских еврооблигаций за прошедшую неделю выросли в среднем на 4,5%.