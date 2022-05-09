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Еврооблигации Украины подорожали

Цена кратчайших бумаг с погашением в сентябре 2022 года поднялась на 4,4% и составила 58,6% номинала
 |  Автор: Ольга Опенько
Еврооблигации Украины подорожали
Иллюстративное фото / depositphotos

Котировки украинских еврооблигаций за прошедшую неделю выросли в среднем на 4,5%. Об этом информации Bloomberg.

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Таким образом, цена кратчайших бумаг с погашением в сентябре 2022 года поднялась на 4,4% и составила 58,6% номинала.

С учетом близости срока выплат это снизило их доходность к погашению до 236,6% против 246,4% годовых неделей ранее, в то время как ставки бумаг с погашением в 2023-2025 годах упали за неделю на 2-2,7 процентных пункта (в. п.), а долгосрочные – на 1-1,6 п.п.

В частности, еврооблигации:

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  • с погашением в 2023 году котировались по ставке 92,1% годовых,
  • в 2024 году – 64,2% годовых,
  • в 2025 году – 48,6%, в 2026 году – 40,5%.

Ставки по бумагам с погашением в 2027-2029 годах снизились до 35,9-30,1%, а наиболее "длинных" с погашением в 2032-2033 годах – до 25,9-25,1%.

Облигации в евро с погашением в 2026 году котировались с доходностью 44,3%, в 2030 году – 24,1%.

ВВП-варранты за это время потеряли в цене всего 4,4%. 

Ранее мы писали, что украинское правительство работает с европейскими партнерами, чтобы в разы увеличить способность получения газа из Европы.

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