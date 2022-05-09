Украина заполнила вторую часть опросника для вступления в ЕС

Документ включает оценку соответствия украинского законодательства актам права Евросоюза

Президент Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, на которой продемонстрировал вторую часть заполненной анкеты-опросника для получения Украиной статуса кандидата на членство в Европейском союзе. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

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"Спасибо за четкие сигналы поддержки на этом важном для нас пути", – написал Зеленский.

Напомним, в середине апреля Украина заполнила первую часть опросника, необходимого для получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС.

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Он состоит из двух частей:

Первая содержит политические и экономические критерии,

вторая – включает оценку соответствия украинского законодательства актам права Евросоюза.

Ранее мы писали, что цены на горючее в Украине могут измениться в сторону повышения на несколько гривен.