Как изменятся цены на топливо в Украине - Минэкономики

Государство не намерено отказываться от регулирования цен на топливо

В Украине из-за войны наблюдается дефицит топлива. В Минэкономики считают, что цены резко не изменятся, однако возможны корректировки из-за сложной логистики поставок. Об этом в эфире телемарафона заявила первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко.

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Таким образом, государство не намерено отказываться от регулирования цен на топливо. Важным моментом является заключение долгосрочных контрактов - не только частных компаний, но и государством. Так, в будущем можно будет избежать дефицита на рынке.

"Будем стараться, чтобы ресурс был доступен для всех украинцев, которые в этом нуждаются", - отметила Свириденко.

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Министр отметила, в 2021 году Украина производила 18% топлива, остальное доставлялось из-за границы. После начала полномасштабной войны с Россией основным источником поставок стал Евросоюз, однако из-за уничтожения россиянами Кременчугского НПЗ возник острый дефицит топлива.

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