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Венгрия блокирует нефтяное эмбарго против России
Послам стран ЕС не удалось договориться о новом пакете санкций
Послам стран ЕС не удалось договориться о новом пакете санкций против России. Об этом пишет Bloomberg.
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В частности, Венгрия продолжает блокировать ограничения:
- на импорт,
- транспортировку российской нефти.
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Таким образом, шестой пакет санкций предусматривает запрет на покупку и перевозку российской нефти. В то же время из-за зависимости экономик от российского топлива предлагаются исключения по импорту для Венгрии, Словакии и Чехии – до 2024 года.
Обсуждения санкций продлятся в ближайшее время.
Ранее мы писали, что украинское правительство работает с европейскими партнерами, чтобы в разы увеличить способность получения газа из Европы.
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