Венгрия блокирует нефтяное эмбарго против России

Послам стран ЕС не удалось договориться о новом пакете санкций

Послам стран ЕС не удалось договориться о новом пакете санкций против России. Об этом пишет Bloomberg.

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В частности, Венгрия продолжает блокировать ограничения:

на импорт,

транспортировку российской нефти.

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Таким образом, шестой пакет санкций предусматривает запрет на покупку и перевозку российской нефти. В то же время из-за зависимости экономик от российского топлива предлагаются исключения по импорту для Венгрии, Словакии и Чехии – до 2024 года.

Обсуждения санкций продлятся в ближайшее время.

Ранее мы писали, что украинское правительство работает с европейскими партнерами, чтобы в разы увеличить способность получения газа из Европы.