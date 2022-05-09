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Венгрия блокирует нефтяное эмбарго против России

Послам стран ЕС не удалось договориться о новом пакете санкций
 |  Автор: Ольга Опенько
Венгрия блокирует нефтяное эмбарго против России
Иллюстративное фото / ЕРА

Послам стран ЕС не удалось договориться о новом пакете санкций против России. Об этом пишет Bloomberg.

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В частности, Венгрия продолжает блокировать ограничения:

  • на импорт,
  • транспортировку российской нефти.

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Таким образом, шестой пакет санкций предусматривает запрет на покупку и перевозку российской нефти. В то же время из-за зависимости экономик от российского топлива предлагаются исключения по импорту для Венгрии, Словакии и Чехии – до 2024 года.

Обсуждения санкций продлятся в ближайшее время.

Ранее мы писали, что украинское правительство работает с европейскими партнерами, чтобы в разы увеличить способность получения газа из Европы.

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