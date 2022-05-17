В Минфине Германии поддерживают конфискацию активов ЦБ РФ в пользу Украины

К перспективе принудительного изъятия частных российских активов относятся осторожно

В Минфине Германии поддерживают конфискацию активов Центрального банка РФ в пользу Украины. Об этом сказал в интервью министр финансов Германии Кристиан Линднер.

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"Я политически открыт к идее конфискации иностранных активов Центрального банка России. Мы уже ведем это обсуждение в G7 и ЕС, и есть предложения", – отметил Линднер.

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При этом немецкий министр более осторожно относится к перспективе принудительного изъятия частных российских активов.

"Мы должны уважать верховенство права, даже когда имеем дело с российскими олигархами", – подчеркнул он.

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