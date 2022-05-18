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Быстрое восстановление экономики Украины: в НБУ озвучили условия

При наиболее оптимистичном сценарии НБУ экономика может упасть на треть
 |  Автор: Ольга Опенько
Быстрое восстановление экономики Украины: в НБУ озвучили условия
Иллюстративное фото / depositphotos

В Украине третий месяц идет война. Быстрое восстановление Украины уже в 2023 году возможно при условии завершения военных действий и масштабной поддержки партнеров. Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

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"При наиболее оптимистичном сценарии НБУ экономика может упасть на треть. "Но могут быть и худшие сценарии", - сказал он.

Комментируя прогноз Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), согласно которым ВВП Украины после спада на 30% вырастет на 25%, Николайчук согласился, что такой сценарий возможен при условии выполнения ряда предположений.

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Условия:

  • завершение военных действий;
  • продолжение масштабной поддержки Украины со стороны международных партнеров.

Также он отметил, что в НБУ есть базовый прогноз на этот год, а на 2023 год прогноз пока отсутствует.

Ранее мы писали, что Национальный банк Украины выпустит первую партию памятных монет о войне в Украине.

 

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