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- ВНО в Украине 2022
Быстрое восстановление экономики Украины: в НБУ озвучили условия
В Украине третий месяц идет война. Быстрое восстановление Украины уже в 2023 году возможно при условии завершения военных действий и масштабной поддержки партнеров. Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.
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"При наиболее оптимистичном сценарии НБУ экономика может упасть на треть. "Но могут быть и худшие сценарии", - сказал он.
Комментируя прогноз Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), согласно которым ВВП Украины после спада на 30% вырастет на 25%, Николайчук согласился, что такой сценарий возможен при условии выполнения ряда предположений.
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Условия:
- завершение военных действий;
- продолжение масштабной поддержки Украины со стороны международных партнеров.
Также он отметил, что в НБУ есть базовый прогноз на этот год, а на 2023 год прогноз пока отсутствует.
Ранее мы писали, что Национальный банк Украины выпустит первую партию памятных монет о войне в Украине.