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Конфискации активов подсанкционных лиц: президент подписал закон
Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц". Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
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Закон устанавливает новый вид санкций посредством взыскания в доход государства:
- активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу;
- активов, которыми он может прямо или косвенно распоряжаться.
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Определены также четкие критерии, по которым лицо может быть отнесено к кругу тех, на кого распространяется действие такой санкции.
"Процедура выявления и конфискации активов подсанкционных лиц, тем или иным образом поддерживающих агрессию оккупантов против Украины, позволит быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счет врагов", – отметил глава государства.
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Так, определено, что ответственным за поиск активов и обращение в суд будет центральный орган исполнительной власти. Ожидается, что таким органом станет Министерство юстиции Украины.
Осуществление административного судопроизводства по делам о применении санкции посредством взыскания активов в доход государства будет осуществлять Высший антикоррупционный суд (ВАКС).
Ранее мы писали, что Национальный банк Украины временно уменьшил ежемесячный лимит на снятие за рубежом наличных с гривневых счетов, открытых в украинских банках.