Словакия завершает строительство нового газопровода

Подключение к польской сети открывает Словакии возможность использовать всю европейскую сеть СПГ

В Словакии завершается строительство нового газопровода из Польши, строительные работы находятся на завершающей стадии. Об этом сообщают в Министерстве экономики страны, пишет Pravda.Sk.

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"Газопровод готов к наддуву газом, который состоится в ближайшее время. После испытаний Новая газовая система сможет в полной мере способствовать обеспечению диверсификации источников и обеспечению энергетической безопасности Словакии", – заявили в ведомстве.

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Подключение к польской сети открывает Словакии возможность использовать всю европейскую сеть СПГ.

Длина интерконнектора составляет 164 километра, из них 103 километра приходится на словацкую часть – от госграницы до компрессорной станции в поселке Велько-Капушаны.

Ранее мы писали, что Польша досрочно разрывает соглашение на поставку российского газа.