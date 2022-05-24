В оккупированном Крыму загружают два корабля

Россия продолжает вывозить из Украины украденное зерно. Об этом информирует CNN.

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На новых спутниковых снимках Maxar зафиксировано, как в оккупированном Крыму два сухогруза под российским флагом швартуются и загружаются зерном. Речь идет о кораблях "Матрос Позинич" и "Матрос Кошка".

На текущий момент, оба корабля уже покинули порт оккупированного Крыма и следуют по разным.

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"Матрос Позинич" плывет через Эгейское море и якобы направляется в Бейрут, столицу Ливана. А "Матрос Кошка" все еще находится в Черном море.

"Трудно сказать наверняка, загружается ли судно украденным украинским зерном, но аннексированный Россией Крым сам производит мало зерна, в отличие от богатых сельским хозяйством украинских областей Херсонской и Запорожской областей, расположенных непосредственно к северу", - добавили в CNN.

Ранее мы писали, что Европейский Союз поможет Украине экспортировать зерно, которое заблокировано в морских портах российскими оккупантами.